В июле смертность в Украине упала ниже уровня 2020 года, показывают данные о демографической ситуации в стране за январь-июль 2021

Подробную статистику опубликовала Государственная служба статистики.

Так, с начала 2021 года в Украине умерло 395 892 человек. Это на 61 585 смертей больше, чем за январь-июль 2020 года, когда умерло 334 307 человек. В том числе в июле умер 46 851 человек, что меньше, чем в июне 2020 года (47 297 человек).

Также, в 2021 году в Украине родилось 158276 человек (в прошлом году 168 751), миграционный прирост составил 11 655 человек (в прошлом году — 7 075).

Примерная численность наличного населения в Украине на 1 августа 2021 года составляла 41 362 393 человека. С начала 2021 года население Украины сократилось на 225 961 человек (в том числе за июль — на 20 789 человек).

Как мы уже рассказывали ранее, 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Тем временем, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций планирует ввести «желтый» уровень эпидемической опасности по всей территории страны с 00 часов 00 минут 22 сентября.