Украинцы, которые собираются оформить пенсию, могут заблаговременно проверить свой стаж на сайте Пенсионного фонда.

Отметим, годы работы, а также период предпринимательства с уплатой обязательных социальных взносов составляют страховой стаж, они указываются в персональном кабинете на портале Фонда.

Пользователи могут столкнуться с тем, что в базе отсутствуют некоторые сведения за период до 1 января 2004 года. В таком случае украинцы могут дополнить пробелы, направив скан-копии документов о работе в Пенсионный фонд. Связаться со специалистами ПФУ можно через функцию на сайте.

В страховой стаж, в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении», засчитывается не только время трудовой деятельности до 2004 года, но также и другие периоды до вступления в силу новых положений закона. Засчитываются в стаж временные промежутки до 2004 года, на которые пришлись:

отпуск неработающей матери по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

военная служба;

обучение на дневной форме в вузах, средних специальных учебных заведениях, ПТУ.

Страховой стаж, приобретенный до 01.01.2004, подтверждается трудовой книжкой либо другими документами — дипломом, удостоверениями, свидетельствами, выписками из архива.

Напомним, украинские пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет будут получать ежемесячные доплаты с 2022 года, а тем кто достиг 75-летнего возраста дополнительные выплаты будут начисляться уже с 1 октября 2021-го.

Как сообщалось ранее, в Украине с каждым годом количество пенсионеров сокращается на 100 – 300 тысяч.