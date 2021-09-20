19 сентября на шоу «Танці з зірками-2021» почтили память легендарного Георгия Чапкиса, который умер в июне на 92-м году жизни.

Постановщики проекта вспомнили, что любимым танцем хореографа был венский вальс. В его честь на паркет вышли пары разных возрастов — дети, молодые танцоры и люди старшего возраста. В конце выступления они образовали коридор, по которому прошла голограмма великого танцора.

https://www.youtube.com/watch?v=0-14wmScmA0&t=313s

Напомним, Григорий Чапкис умер в Киеве 13 июня в возрасте 91 лет. Здоровье Чапкиса пошатнулось в конце декабря, когда его госпитализировали в клинику с двусторонним воспалением легких. Перед Новым годом хореографа выписали, но уже накануне Рождества снова госпитализировали в «Феофанию». 12 января врачи выписали его, но 9 февраля он снова оказался в больнице в реанимации из-за осложнений после болезни.

Продюсер шоу Владимир Завадюк ранее заявлял, что сезон шоу будет посвящен Чапкису.