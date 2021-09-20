По делу о теракте в Днепре, в котором погибли пресс-секретарь областного управления ДСНС Дарья Гречищева и инструктор-парамедик Алексей Кавлак, рассматривают две версии. Одна из них связана с их работой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя председателя областной прокуратуры Александра Савенко. По его словам, теракт мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших или "неприязненными отношениями с определенным кругом лиц". По его словам, погибшие имели активную гражданскую позицию. "Они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались достаточно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС", — пояснил он одну из версий. Савенко также отметил, что говорить о том, что именно было изъято с места происшествия и была ли это самодельная бомба, можно будет только после экспертизы. Напомнив, теракт в Днепре произошел 15 сентября, на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в котором находились Гречищева и Кавлак. Также сообщалось, что взрыв расследует СБУ.