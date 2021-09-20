В Кремле не отказались от идеи создать в Украине новые «народные республики» — они могут появиться в 6 областях на востоке и юге страны.

Об этом в интервью Обозревателю сообщил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию «Новороссии» из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был и что такой сценарий временно отложен», – заявил он.

«Но это вовсе не означает, что работа в этом направлении со стороны России прекращена», – добавил политик.

По его оценкам, Кремль может попытаться реализовать сценарии Крыма и Донбасса, создавая локальные очаги конфликта при помощи пророссийских сил и пророссийски настроенных граждан того или иного украинского региона.

По его словам, подобная угроза наиболее актуальна для шести областей Украины – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Как сообщалось ранее, СНБО введет санкции из-за российских выборов во временно оккупированных РФ территорий. Также Украина пригрозила иностранцам за участие в них.

После выборов в Госдуму сохранится высокий риск конфликта для Украины — эта угроза будет существовать до тех пор, пока путинская администрация будет «рулить» Россией.