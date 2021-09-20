Погода 21 сентября будет продиктована очередной волной похолодания. Местами температура опустится до 7 градусов.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среднем воздух завтра прогреется только до 7-12 градусов, но на юге, а также в Днепре, Луганской и Донецкой областях будет теплее, там до 18.

Она также добавила, что холод будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами.

Дожди ожидаются на севере, а также в центре и в Харьковской области.

В среду, 22 сентября, дожди, а в Карпатах при низкой температуре возможен уже и снег.

В Киеве в ближайшие дни уже холодно. Ночью 4-5 градусов, днем: 7-9. В столице во вторник ожидается порывистый ветер западного направления. Возможен небольшой дождь.

Синоптик также добавила, что в следующие выходные существенно потеплеет.

Глобальное изменение климата приведет к тому, что снег в Украине зимой будет становиться редкостью.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.