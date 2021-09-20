Известный американский инфекционист и советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи считает, что пандемия COVID-19 могла закончиться к весне 2022 года, но ситуацию изменил агрессивный штамм «Дельта».

Его прогноз обнародовал The Telegraph.

По его словам, вирус уже много раз обманывал ученых различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию.

«В Соединенных Штатах, когда мы приближались к лету, мы ежедневно сокращали количество случаев, а затем появился большой сюрприз в виде «Дельта» штамма, и это просто выбило нас из колеи. И теперь мы вернулись к 130-140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше», — резюмировал инфекционист.

Как сообщалось ранее, 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от COVID-19.

Опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма «Дельта».

В Украине полностью вакцинировались (получили две дозы препарата) 5 137 923 человека.