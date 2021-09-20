Центризбирком России обработал 90% итоговых протоколов — ожидаемо побеждает партия «Единая Россия», у которой 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.
Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).
Далее идут КПРФ (19,56%), ЛДПР (7,51%), «Справедливая Россия» (7,38%) и «Новые люди» (5,33%). Другими словам, пока эти партии преодолевают пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму.
Напомним, выборы в Государственную думу проходили с 17 по 19 сентября. Уже в первый день голосования были зафиксированы такие нарушения — избирательные участки открылись в Крыму, а людей из оккупированных районов Донбасса везли голосовать в Ростовскую область.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина может обвинить Россию в нарушении Минских соглашений из-за участия в выборах в Госдуму РФ жителей оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами.
Накануне Европейский парламент рекомендовал не признавать парламентские выборы в России, если они пройдут с нарушениями. При этом Россию европейские депутаты назвали крупнейшим вызовом для европейской безопасности и призвали поддержать Украину.
МИД Франции сообщил, что страна не признает законность организации, проведения голосования на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма, поскольку эти территории незаконно оккупированы Россией.