Сентябрь 2021 будет небогат выходными днями, но нас ждет немало интересных праздников, в том числе профессиональных и церковных. В частности, мы отпразднуем День знаний, Рождество Пресвятой Богородицы, День воспитателя, Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Какие еще праздники мы отметим, сколько будем отдыхать и работать?Сколько нас ждет выходных и рабочих дней

Сентябрь — один из немногих месяцев, в которых не предусмотрены дополнительные выходные, связанные с важными государственными праздниками.

В этом месяце 30 дней, из которых 22 — рабочих и 8 — выходных.Отдыхать украинцы будут в такие дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября.

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