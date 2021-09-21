Украина находится в самом начале третьей волны коронавируса, ее пик придется на ноябрь и локдауна не избежать.

Такое заявление в интервью Обозревателю сделал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев.

По его мнению, Украина пока только видит самое начало третьей волны.

«По прогнозам Минздрава, пик может быть в ноябре. О максимальных цифрах сейчас говорить сложно, но если прогнозировать по аналогии с предыдущей волной, то можно иметь и до 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки», — говорит врач.

В связи с этим, уверен Крамарев, новый локдаун неотвратим:

«Но он будет гибридным. Для привитых будут послабления, для непривитых будет полный локдаун. В идеале, конечно, должен быть полный локдаун для всех, такой же, как был раньше. Сертификаты вакцинации имеют относительное значение. Я считаю, что привилегии в плане посещения ресторанов и каких-то массовых мероприятий, концертов – это неправильно. Потому что привитые тоже могут заражаться, тоже могут выделять и распространять вирус. Это показал опыт США и Израиля. Поэтому я считаю, что даже привитые должны быть ограничены в своих свободах».

Одновременно с этим он считает, что Дельта-штамм не увеличит показатели смертности:

«Порядка 2% смертельных случаев от общего числа заболевших коронавирусом считалось нормой. Мне кажется, что даже в условиях циркуляции Дельта-штамма процент смертности останется на том же уровне. Прежде всего, потому что наши стационары уже более-менее готовы, врачи более-менее имеют опыт лечения коронавируса. Судя по тому, что пишут в научной литературе, летальность от Дельты не выше, чем от предыдущих штаммов вируса».

Как сообщалось ранее, 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Напомним, 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от COVID-19.