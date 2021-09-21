Форс-мажорные обстоятельства, вызванные аномально высокой ценой на природный газ в Европе, привели к временной невозможности для компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) обеспечивать им Одесский припортовый завод (ОПЗ). Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное на официальной странице компании. "18.09.2021 года АО" Одесский припортовый завод "официальным письмом сообщило ООО« Агро Газ Трейдинг »о снижении объемов потребления природного газа до критического уровня вследствие получения от АО" Одессагаз "письмо о прекращении (ограничении) газоснабжения. В то же время ООО" Агро Газ Трейдинг ", которое сотрудничает с АО" Одесский припортовый завод "с июля 2019 года, готово полностью выполнить условия давальческого договора и обеспечить производственные мощности завода сырьем после ожидаемой стабилизации ситуации на рынке газа", — сообщают в "Агро Газ Трейдинг". В компании отметили, что на период остановки производства карбамида и аммиака на ОПЗ состоятся плановые ремонты производственных агрегатов, что в дальнейшем позволит восстановить их работу в сжатые сроки и с минимальными материальными затратами. ООО "Агро Газ Трейдинг" также выполнит все обязательства по поставкам законтрактованных объемов карбамида и аммиака перед контрагентами, заявляют в компании. "Вместе с тем, несмотря на чрезвычайно неблагоприятную текущую конъюнктуру на международном и украинском рынках природного газа, ООО" Агро Газ Трейдинг "выполнит взятые на себя обязательства по действующему договору переработки в полном объеме с целью недопущения отражение негативных тенденций на рынках газа в трудовом коллективе АО "Одесский припортовый завод", — подчеркивают в компании. Ранее сообщалось, что прибыль ОПЗ за первое полугодие 2021 превысил 400 млн грн. Как сообщалось, ранее омпания "Агро газ трейдинг", которая является поставщиком газа по давальческим договором для Одесского припортового завода с лета 2019 года, опубликовала результаты двухлетнего сотрудничества с ОПЗ.