Россия может решиться на полномасштабное вторжение в Украину, но эта вероятность совсем небольшая.

Почему это маловероятно в эфире Апостроф TV сообщил американский дипломат, 5-й Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст.

По его словам, Владимир Путин способен пойти на это, но для него это очень опасно, в том числе из-за того, что русский народ не хочет воевать против Украины:

“Безусловно, Путин пытается убедить русский народ в том, что Украина — это какая-то огромная угроза для России. Но он не достиг в этом успехов. Есть институт социологии в Москве — «Левада-центр». Время от времени он проводит опрос именно на эту тему. Каждый раз большинство россиян говорят, что они против этого. Путин это понимает, и это одна из двух причин того, что он скрывает эту войну от своего народа. Он всегда подчеркивает, что это только «гражданская война» в Украине. Но почему-то в этой «войне» в Украине российские офицеры и российская техника”.

Также Хербст отмечает, что в отличие от россиян, украинцы готовы воевать:

“Безусловно, это будет кровавая война, но не только для Украины, но и для российских войск. Эти жертвы станут политической проблемой для России. Мы знаем, что когда Россия вела наступление в 2014 и в начале 2015 года, это были жертвы и среди россиян. Семьям этих погибших солдат объяснили, что они умирали во время учений и так далее».

Также он напомним, что в случае полномасштабной войны против России будут введены более серьезные санкции, например отключение от SWIFT, что сразу приведет к распаду экономики.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида.

Ранее он также заявлял, что в Кремле не отказались от идеи восстановить Российскую империю за счет украинских областей — сценарий по созданию «Новороссии» из восьми восточных и южных областей Украины временно отложен.