Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предложил еще одно название для переименования Украины — «Объединенные земли Украины».

По его словам, Украина — разная, а значит привычное разделение на районы следует упразднить в пользу территорий, сформированных на основе истории и культуры, которые Арестович предлагает называть «землями»:

«Объединенные земли Украины можно было бы назвать. Тут широкий простор. Мы похожи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерять землями. У нас есть географически-обособленные районы, со своими микрокультурой, со своим субэтносом, со своей историей. И землями их было бы называть в самый раз, например».

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович накануне предложил переименовать Украину. По его мнению, Украина имеет право называться Русью, в связи с этим он предлагает переименовать государство в «Русь-Украина».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на это предложение, заявив, что: «Играться с названием государства и пытаться на нем как-то хайпануть – это точно не государственная позиция».