С наступлением холодов все учащаются случаи, когда бездомные коты гибнут под автомобилями. Поэтому важно, перед поездкой заглянуть под капот. Об этом сообщает Ровенский гидрометцентр. Так, в поисках теплого и уютного места животные прячутся под капоты автомобилей или на их колесах. В частности, в большинстве случаев водители не замечают таких неожиданных "пассажиров", и животные погибают. Поэтому важно, чтобы владельцы авто перед тем, как завести двигатель, осмотрели машину.

Водителям советуют проверять авто перед поездкой (facebook.com/RivnenskuiGidrometcenter) "Выявить котика несложно, помочь ему освободиться из-под капота недолго, но так вы спасете жизнь. Не поленитесь перед выездом осмотреть автомобиль и предотвратить несчастный случай", — говорится в сообщении. Почему коты лезут под машину Пространство под капотом не изолирован от окружающей среды. В глубине довольно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя. Когда авто только припаркувалось, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, по мнению животного, чтобы поспать и погреться. Где животные прячутся Любимые места кошек: под авто; под капотом; под арками колес; в выхлопной трубе. Ранее мы сообщали, что украинец превратил раритетное советское авто на стильный электрокар. Также мы писали, что украинский автолюбитель создал "монстра постапокалиптики" и показали, как он выглядит.