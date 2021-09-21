США после вывода войск из Афганистана открывают эру "безжалостной дипломатии" дипломатии вместо "безжалостной войны". Президент Джо Байден считает, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Генассамблее ООН. "Закончились 20 лет конфликта в Афганистане. И когда мы закрываем этот период войны, мы открываем эпоху неустанной дипломатии, когда мы будем использовать силу нашей помощи в целях развития и обновления демократии", — заявил Байден. По его словам, военная сила должна стать крайним средством в арсенале США и не использоваться для решения каждой проблемы мира.