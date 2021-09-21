На Донбассе 20 сентября 5 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский защитник получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Боевики применяли оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Боевики вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.

Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие — минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки оккупанты осуществляли прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем. В районе Широкино боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро боевики 1 раз обстреляли позиции украинских военных в районе Каменки из запрещенного оружия — минометы 120 калибра.

Как сообщалось ранее, после выборов в Госдуму сохранится высокий риск конфликта для Украины — эта угроза будет существовать до тех пор, пока путинская администрация будет «рулить» Россией.

Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Сейчас полноценно работает только пункт пропуска «Станица Луганская».