Прокуратура Великобритании заявила, что руководить операцией по отравлению Сергея и Юлии Скрипалей мог старший член группы ГРУ Денис Сергеев.

Как сообщает ВВС, против него выдвинули обвинение. По версии следователей, Сергеев занимался тайной деятельностью на территории всей Европы.

«У нас есть основания полагать, что Денис Сергеев состоял в группе российской военной разведки и отслеживал весь процесс по транспортировке яда «Новичок», его нанесению на элементы быта семьи Скрипалей, а также отбытию исполнителей отправления с территории Королевства», – указано в сообщении.

Отметим, еще в 2019 году в расследовании Bellingcat і The Insider говорилось, что к отравлению российского эк-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери причастен сотрудник ГРУ Денис Сергеев, работавший под именем Сергей Федотов. Он координировал и осуществлял руководство операцией из Лондона.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые чуть не умерли после отравления, переехали в Новую Зеландию и изменили имена.