Новый компактный кроссовер Citroen C3 создан специально для рынков развивающихся стран. Теперь гамма C3 расширилась до пяти моделей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Citroen. Citroen представил новый бюджетный кроссовер C3. Автомобиль создан специально для Индии и стран Латинской Америкой, он разработан с учетом местных условий, будет проводиться и продаваться на локальных рынках. Новинка расширит гамму C3 до пяти моделей — в дополнение к классическому хэтчбека, кроссовера C3 Aircross и китайским кросс-хэтчбека C3-XR и седана C3L. Запуск серийного производства нового кроссовера запланирован на первую половину 2022 года. Новинка позволит бренду расширить собственный модельный ряд в Индии, а также укрепить свои позиции в Южной Америке, особенно в Бразилии и Аргентине. Французский автопроизводитель не сообщает, какие моторы будут устанавливаться на новинку. Но ожидается, что в моторную линейку войдут атмосферные и турбированные двигатели объемом 1,0 и 1,2 литра. Кроссовер оснастили современной мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, автомобиль получил 315-литровый багажный отсек и широкие возможности трансформации салона. Выпуск нового Citroen C3 для Индии будет налажен на недавно открытом заводе в Ченнаи, производственная мощность которого составляет 100 000 автомобилей в год. Этот завод позволяет полностью закрывать весь потенциальный спрос для Индии. В Латинской Америке новый кроссовер нацелен на такие страны, как Чили, Колумбия, Уругвай, Перу, Эквадор. Автомобиль для рынка Южной Америки будет производиться на заводе в городе Порту-Реал, Бразилия. Цена за базовую версию машины ориентировочно будет начинаться с отметки в 10 000 долларов. Ранее мы писали, что компания Chevrolet анонсировала монструозный дизельный ДВС. Изюминкой рестайлинга станет доработанный 6,6-литровый турбодизель мощностью 512 л. С. Также сообщалось, что поставки российских внедорожников Lada Niva в Украине под вопросом. Сборочная линия АвтоВАЗа, выпускающая внедорожники Lada Niva, остановилась из-за нехватки электронных компонентов.