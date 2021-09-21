Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Российская Федерация должна выдать трех своих граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипача в 2018 году. По его мнению, Москва должна понимать стремление Лондона осуществить правосудие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. По его словам, следствию удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по этому делу. "Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, что все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием", — отметил Джонсон. Напомним, сегодня британская полиция выступила с заявлением о том, что идентифицировала третьего агента российской военной разведки, причастен к отравлению Скрипача в марте 2018 года. Также сообщалось, что в Интерпол поданы документы на международный розыск всех трех фигурантов, которые действовали под псевдонимами "Александр Петров", "Руслан Боширов" и "Сергей Федотов".