Министерство здравоохранения Эстонии планирует начать ревакцинацию в стране. Ожидается, что она начнется в октябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR. Так, министр здоровья и труда Эстонии Танел Кийко представил правительству план вакцинации на ближайшие месяцы, предусматривающий, в том числе, введение дополнительных и бустерных доз вакцины. По его словам, третья доза вакцины в Эстонии уже предлагается. В частности, по решению врача дополнительную прививку могут сделать люди со слабым иммунитетом. "После получения разрешения на продажу мы также готовы сразу предлагать бустерные дозы с мРНК-вакциной, в первую очередь склонным к повышенному риску работникам здравоохранения, сотрудникам и клиентам домов призрения, в них прошло больше времени после завершения курса вакцинации", заявил глава МОЗ. Сейчас Эстония ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств по ходатайству Pfizer о получении разрешения на продажу бустерных доз, которая должна быть озвучена в начале октября