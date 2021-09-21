Главный инфекционист Львовской области, глава областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, как распознать первые симптомы штамма коронавируса Дельта.

В комментарии ТСН он сообщил, что об инфицировании могут свидетельствовать любые проявления острой респираторной инфекции: насморк, сухой кашель, повышение температуры, общая слабость, возможно, рвота или понос.

«Когда человек не может сориентироваться, что это за инфекция, то потенциально такое состояние следует расценивать как начало коронавируса», – подчеркнул Федоренко.

Он посоветовал в таком случае оставаться дома, по возможности изолироваться и вызвать врача.

«Надо сделать, по крайней мере, быстрый тест на коронавирус. Он покажет, нужно ли делать еще тесты и начать применять, по крайней мере, симптоматическую терапию», – добавил инфекционист.

Как сообщалось ранее, 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Напомним, 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от COVID-19.