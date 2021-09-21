Украинцы могут проверить назначения жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий. Поиск в реестре осуществляется по адресу домохозяйства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики). Реестр находится в открытом доступе по адресу https://subsidii.ioc.gov.ua. Для пользователей доступна информация о том, назначена субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, о суммах ежемесячных начислений, а также, где содержится личное дело — название органа социальной защиты населения. По данным пресс-службы, информация в реестре обновляется один раз в месяц — в начале текущего месяца за предыдущий месяц. Напомним, Кабинет министров будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен. По состоянию на 10 сентября на субсидии использовано более 33 млрд гривен с 35200000000 гривен.