Казахстан планирует перейти на собственный международный телефонный код, отказавшись от российского. С 2023 в стране начнут использовать код +997, вместо +7, также закрепленного за РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прессрелизы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Отмечается, что ведомство зарезервировал в Бюро стандартизации Международного союза электросвязи код +997. На данный момент с операторами связи страны обработано план перехода на новый код. Переход на код + 997 запланирован на январь 2023 года. В течение двух лет оба кода будут работать параллельно. Полностью отказаться от российского кода + 7 Казахстан планирует с 2025 года. "Раньше мы делили код + 7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за границу, будет высвечиваться" Казахстан ", — заявил глава ведомства Багдат Мусин.