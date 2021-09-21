Курс доллара на межбанке в продаже 21 сентября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,34 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,7000 — 26,7200 грн / доллар, евро 31,3191 — 31,3425 грн / евро, российский рубль 0,3646-0,3650 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 20 сентября закрылись в диапазоне доллар 26,6750 — 26,6950 грн / доллар, евро 31,2577 — 31,2705 грн / евро, российский рубль 0,3634 — 0,3638 грн / рубль. курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.