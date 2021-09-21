Украинская певица Анна Седокова, которая живет в России, откровенно высказалась о старении и "уколы красоты". 38-летняя артистка призналась, что она не хочет стареть естественно и предпочитает прибегать к услугам косметологии, чтобы скрыть возрастные изменения. В своем Instagram мать троих детей раскрыла постоянно делает уколы ботокса, поскольку не хочет видеть морщины. На подобные размышления Анну натолкнула фотография двух голливудских актрис, которые отказались от каких-либо манипуляций с лицом для предотвращения старения, и Седокова отметила, что ей нужна была смелость, чтобы заявить об этом. "Я не хочу красиво стареть. Простите. По дороге к косметологу увидела новое фото Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор. И я сейчас наберусь духу и все же это напишу. Лицо Кэмерон, ее глаза и лоб, все было в .. морщинах. Фух, сказала. Прочитала несколько статей на тему того, что она отказалась от инъекций и не хочет выглядеть как в молодости. Подумала, насколько нужно быть уверенной в себе, чтобы принять такое решение. Я ею восхищаюсь. она прекрасна! Есть и будет. Но это же невероятно сложно ", — написала певица.

Анна Седокова не хочет выглядеть, как Кэмерон Диас (фото: instagram.com/annasedokova) Исполнительница отметила, что ее постоянно сравнивают с тем, как она выглядела 10 или даже больше лет назад, однако невозможно выглядеть так же хорошо без всяких процедур. ⠀ "Вы представляете, она ежедневно встречает людей, которые ее постоянно сравнивают с версией 2000 года. Ведь фильмы так просто взять и посмотреть сейчас. а вот молодость не вноси. Но я к чему все это. Иногда люди кричат в мой адрес: а раньше было лучше! вот я вас помню в 2002 году, у вас была такая лапочка, вся натуральная и естественна. В 2002 мне было 20. А сейчас нет. и я не хочу принимать мои морщины, как часть себя. Не хочу принимать свой жирок на бочках. Не хочу принимать свои плохие привычки. я хочу их исправить. и да, я делаю уколы красоты и мне не стыдно ", — заявила Седокова.

Анна Седокова регулярно делает уколы красоты у косметолога (фото: instagram.com/annasedokova) По словам звезды, она будет счастлива, когда в очередной раз отправится к косметологу, но не потому, что боится старости. "И хотя об этом не принято говорить, я сейчас поеду к косметологу и буду счастлива. Уж извините меня за мою ненатуральность. Тушь для глаз тоже не Бог создал. И не потому, что я боюсь старости. Я не из пугливых. Просто я не люблю свои морщины и имею право их не любить! А женщины имеют право любыми. и мужчины кстати тоже. и честно сказать, с ботоксом мне гораздо легче себя принимать такой, какая я есть ", — призналась Анна. Ранее мы писали, что Анна Седокова приехала в Киев и заявила о начале новой жизни.