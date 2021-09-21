Китайская компания Xpeng представила электрический седан P5. Это первый в мире автомобиль с автопилотом со встроенными лидара. И она стоит меньше чем 25 000 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Xpeng. Volvo начнет выпускать автомобили со встроенными лидара в 2022 году. Но китайская компания Xpeng обогнала именитого шведского автопроизводителя. Электрический седан P5 стал первым в мире серийным электрокаром с лидара. Датчики LiDAR за решеткой радиатора могут точно распознавать транспортные средства, пешеходов и небольшие препятствия на дороге, даже в тоннелях и в условиях плохой видимости: ночью, в туман, дождь или снег. Два лидары сочетаются с 17 радарами и 13 камерами высокого разрешения. Благодаря высокоточным датчикам фирменный автопилот может самостоятельно перестраиваться, следовать за автомобилями и распознавать ограничения скорости и светофоры в городах. Электромобиль также способен автоматически парковаться по разметке. Xpeng P5 приводится в движение одним электродвигателем мощностью 207 лошадиных сил. Для машины доступно три варианта батарей: на 55,9, 66,2 и 71,4 кВт • ч. дальность хода на одном заряде варьируется в диапазоне 460-600 км. В салоне электромобиля прописался инфотеймент с вертикальным дисплеем и восемью динамиками. В Китае цена на новинку стартует с отметки 24 500 долларов, а первые поставки потребителям начнутся уже в октябре текущего года. Напомним, главный конкурент Google представил электрическую грузовик с автопилотом. Грузовик оснастили мощным процессором производительностью более 500 тераопераций в секунду. Также сообщалось, что Tesla отменила бонусы для новых покупателей электромобилей. Чаще всего Tesla предлагала бесплатную зарядку на Superchaeger.