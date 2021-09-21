Отец Тимура Бекмансурова, который 20 сентября открыл стрельбу в Пермском государственном университете, убив шестерых людей, зарабатывает войной — он наемник, который участвовал в чеченской войне и на Донбассе.

Об этом говорится в материале издания Znak.

Автор статьи отмечает, соседи Бекмансуровых в большинстве своем говорят, что те жили тихо и почти незаметно. С ними мало кто общался и еще меньше тех, кто хоть что-то знал о них. Но один сосед, попросив предварительно не раскрывать его имени, сообщил ряд довольно примечательных подробностей об этой семье.

«Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс», — говорит мужчина. По его словам, Тимур с детства видел оружие: «несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять». 38 тыс. рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел сегодня в университет, продолжил собеседник, дали ему летом «собственные родители». «Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его», — добавил собеседник.

О том, что Бекмансуров готовит колумбайн, многие, с его слов, начали подозревать еще в мае этого года.

«Он начал рассказывать, что может зайти запросто в свою школу и всех там положить», — говорит сосед стрелка. Эти разговоры начались вскоре после расстрела, который устроил 11 мая в казанской гимназии № 175 19-летний Ильназ Галявиев, и Бекмансуров «о Галявиеве упоминал».

Мужчина считает, что мать Бекмансурова «наверняка знала» о планах сына, но предпочла не заострять на этом внимание. То ли не хотела педалировать тему и раздражать лишними нотациями сына, то ли женщине просто было некогда этим заниматься. «Она какой-то крупный руководящий работник», — утверждает сосед Бекмансуровых.

Как сообщалось ранее, к нападению Тимур Бекмансуров готовился полгода: в марте подал заявление на получение охотничьего ружья, без проблем прошел комиссию в психиатрической больнице. Дальше — обучение, получение лицензии и покупка турецкого гладкоствольного ружья. В июле проходили тренировки на стрельбище. А в августе Тимур купил патроны в магазине.

Бывшие одноклассники Тимура утверждают, что он проявлял агрессию еще со школьной скамьи.

Напомним, весной 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе.