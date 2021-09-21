Бюджетная политика действующей власти базируется не на интересах украинском, а на лоббировании теневых доходов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии "Европейская Солидарность", пятого президента Петра Порошенко. "Я подчеркиваю — мы еще в этом году должны защитить людей, выплатить 13-ю пенсию, защитить децентрализацию, вернуть задолженность армейцам, добавить позиции по субсидиям, и это надо сделать сейчас", — сказал он. Порошенко отметил, что несмотря на коронакризу соседние государства показали значительно более высокий рост экономики, чем Украина. "Рост экономики 2020 году в странах ЕС следующее: в Польше квартальный взнос 11%, в Эстонии квартальный взнос 14%, а в Турции — 21% роста экономики за квартал. Какой рост в Украине на фоне кризиса в прошлом году? 5%. Куда мы движемся? " — говорит Порошенко. Как сообщалось, ранее Порошенко призвал Раду поддержать законопроект о выплате 13-й пенсии за счет МВФ.