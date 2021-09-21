Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий состоянию на 30 июня 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр с долей 48,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ. По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2021 составляет 43 064 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию Правительства). В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр — 20 996 млн долларов. Далее следуют: Великобритания — 5432 млн, Нидерланды — 2380 млн, Люксембург — 1282 млн, Германия — 1396 млн, Британские Виргинские Острова — 1273 млн, США — 1159 млн, Российская Федерация — 1123 млн долларов. Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 30.06.2021 Напомним, по данным НБУ, в третьем-четвертом квартале 2021 правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 11461000000 долларов, из которых 8,980 млрд долларов — основная сумма долга, 2,480 млрд долларов — проценты.