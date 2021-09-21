21 сентября православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы (Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии).

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом празднике.

В отличие от некоторых православных праздников, которые меняют свои даты, Рождество Богородицы всегда отмечается в один и тот же день. Сам праздник установлен церковью еще в 4 веке.

Рождество Пресвятой Богородицы — история праздника

По преданию, в Назарете жила старая супружеская пара — Иоаким и Анна. Детей у супругов не было. Однажды Иоаким принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу, но священник не захотел принять даров Иоакима, потому что тот был бездетен (в те времена дети считались благословением Божиим).

Анна, узнав о том, что священник отказался принимать подарки Иоакима, пошла в свой сад и стала плакать. Внезапно ей явился ангел, который сказал, что она родит дочь, благословенную, выше всех, а через нее получат благословение Божие и все земные народы. Иоакиму также явился ангел и предупредил его о дочери Марии.Церковный календарь 2019: религиозные праздники отмечают в сентябре

Через девять месяцев у Анны родилась дочь. По случаю ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы, получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия.

Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что дальше у Марии родился Иисус Христос.

Как известно, на Руси все церковные праздники переплетались со славянскими. На Рождество Богородицы отмечали наступление осенней поры — осенины. По сей день с полей уже собрали большую часть урожая и благодарили господу его. В этот день было принято сжигать весь хлам в доме.

На осенины было много примет: