21 сентября православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы (Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии).
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом празднике.
В отличие от некоторых православных праздников, которые меняют свои даты, Рождество Богородицы всегда отмечается в один и тот же день. Сам праздник установлен церковью еще в 4 веке.
Рождество Пресвятой Богородицы — история праздника
По преданию, в Назарете жила старая супружеская пара — Иоаким и Анна. Детей у супругов не было. Однажды Иоаким принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу, но священник не захотел принять даров Иоакима, потому что тот был бездетен (в те времена дети считались благословением Божиим).
Анна, узнав о том, что священник отказался принимать подарки Иоакима, пошла в свой сад и стала плакать. Внезапно ей явился ангел, который сказал, что она родит дочь, благословенную, выше всех, а через нее получат благословение Божие и все земные народы. Иоакиму также явился ангел и предупредил его о дочери Марии.Церковный календарь 2019: религиозные праздники отмечают в сентябре
Через девять месяцев у Анны родилась дочь. По случаю ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы, получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия.
Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что дальше у Марии родился Иисус Христос.
Как известно, на Руси все церковные праздники переплетались со славянскими. На Рождество Богородицы отмечали наступление осенней поры — осенины. По сей день с полей уже собрали большую часть урожая и благодарили господу его. В этот день было принято сжигать весь хлам в доме.
На осенины было много примет:
- Если день теплый, зима тоже будет хорошей;
- Если есть роса на траве — значит заморозки приближаются;
- Если звезд на небе не видно — зима будет холодной;
- Если ветер дует в этот день, значит мало снега будет в зимнее время.