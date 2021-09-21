Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям с 00:00 23 сентября вводит в Украине «желтую» зону карантина. Другими словам, карантин по всей стране ужесточают, но при этом для вакцинированных будут привилегии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что ограничения необходимы, потому что ситуация с заболеваемостью в Украине ухудшается. Какие ограничения вводят?

Заведения образования могут работать, если не менее 80% работников будут «желтые» или «зеленые» COVID-сертификаты.

Кинотеатры, театры, музеи и другие культурные учреждения, спортзалы и бассейны могут работать, если по крайней мере 80% работников вакцинированы одной или двумя дозами. При этом, окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться карантинных ограничений, будет принимать владелец.

Носить маску в общественных местах, транспорте, а также соблюдать дистанцию нужно в любой зоне (и «зеленой»).

Общественный транспорт в «желтой» зоне пока будет работать без ограничений.

Как сообщалось ранее, 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Напомним, 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от COVID-19.