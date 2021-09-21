Двоюродная сестра бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова — Наталья Каплан (Кочнева) заявила, что собирает чемоданы и уезжает домой — в Россию. Несмотря на то, что в 2019 году она получила украинское гражданство, Каплан подчеркивает, Украину она посылает «на **й».

Соответствующий пост опубликован ею в Facebook.

Напомним, Наталья Кочнева (Каплан) — журналистка, двоюродная сестра кинорежиссера и общественного деятеля Олега Сенцова. Ранее она жила в Москве и работала на канале РенТВ. После ареста Олега Сенцова, она стала правозащитником, участвовала во многих акциях в Украине, международных мероприятиях. В 2016 году у нее в Facebook был опубликован пост «Раша, прощай». В 2017 году она переехала в Киев.

При этом долгое время она не могла получить украинское гражданство. В 2018 году она сообщала о просроченном виде на жительство и сообщала о 17 неудачных визитах в миграционную службу. В 2019 году Петр Порошенко (на тот момент президент) предоставил Каплан украинское гражданство.

Однако сейчас Кочнева пишет:

«На * уй Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой».

В сети на журналистку обрушились с критикой, в ответ она отвечает, что в Украине ее используют только как сестру Сенцова, она чужая и не может себя обеспечить.

«Я вижу только, что в этой стране меня использовали как сестру Сенцова — кому эксклюзив слить, кому с плакатом постоять. Все. Он вышел. Мне только боль. Я поверила в Украину, но ее слоганы не имеют под собой почвы. Здесь я только сестра Сенцова, меня просто использовали. И мне посрать, что я кого-то обижаю. Тут у меня нет даже самого необходимого, побираться я не умею и для меня это унизительно, а зарабатывать я могу только не будучи сестрой Сенцова, а в Украине это невозможно, тут на каждом углу требуют или взятку или кумовство».

Напомним, Олег Сенцов ранее призывал не подавать воду в оккупированный Россией Крым.

