В полночь четверга, 23 сентября, вся территория Украины окажется в "желтой" зоне карантина. В этой зоне смогут в очном формате работать только те учебные заведения, где не менее 80% работников имеют документы о вакцинации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования Украины. Какие документы могут иметь персонал учебного заведения: "Желтый" сертификат (подтверждающий получение 1 дозы вакцины) «Зеленый» сертификат (подтверждающий завершение вакцинации) международное свидетельство о вакцинации; справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины) COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса. Для работы учебного заведения в "желтой" зоне карантина крайней мере 80% персонала должны иметь один из этих документов.