Тимур Бекмансуров, который 20 сентября открыл стрельбу в Пермском государственном университете, убив шестерых, проявлял агрессию со школьной скамьи. Об этом заявляют его бывшие одноклассники.

Telegram-канал «Рифмы и панчи» пишет, что в юношеские годы никто не придал значения угрозам мальчика, но после трагедии о его характере стали вспоминать и другие окружающие.

Будучи учеником, он получил низкую оценку и пообещал учителю, что купит оружие и всех перестреляет.

«Я пересекся с ним с утра, около 10:30 по московскому времени, – поделился с журналистами сосед по лестничной площадке Бекмансурова. – Мы ехали в лифте и я обратил внимание, что он был как-то непривычно для себя одет. Обычно он ходил в школьной форме, а в этот раз выглядел по боевому: обул берцы, надел черную защитную куртку не по погоде, балаклаву..».

Также мужчина указал, что у подъезда Бекмансурова ожидал синий автомобиль марки Mazda. Это не было такси, поэтому есть вероятность, что массовый убийца действовал с сообщником.

Telegram-канал Shot опубликовал выдержки из допроса матери 18-летнего Тимура Бекмансурова. Женщина призналась, что ее сын с детства мечтал стать военным или полицейским, но не смог бы пройти профотбор по состоянию здоровья. Чтобы приблизиться к этим профессиям, он поступил на факультет судебной экспертизы в пермский вуз.

Она также добавила, что сын всегда проявлял интерес к оружию и увлекался военной тематикой. С пятнадцати лет он стал рассказывать родителям, что по достижении совершеннолетнего возраста купит себе ружье.

Напомним, во время расстрела в пермском университете погибли шесть человек. Пострадали более 20.

Как сообщалось ранее, к нападению Тимур Бекмансуров готовился полгода: в марте подал заявление на получение охотничьего ружья, без проблем прошел комиссию в психиатрической больнице. Дальше — обучение, получение лицензии и покупка турецкого гладкоствольного ружья. В июле проходили тренировки на стрельбище. А в августе Тимур купил патроны в магазине.

Напомним, весной 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе.