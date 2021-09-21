Украинцы обязаны при переводе средств на сумму от 5 тысяч гривен проходить идентификацию — т.е. подтверждать свою личность, но это правило не касается переводов для оплаты товаров и услуг в сети.

В Национальном банке говорят, что это одно из исключений, которое предусмотрено законом:

«Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, которое предусмотрено в законе».

Когда должны проверять украинцев:

при переводе от 5 тысяч гривен нужно подтверждать свою личность (например, показывать паспорт в кассе или верифицироваться через свою банковскую карту в терминале);

при переводе от 300 тысяч гривен;

при операции с виртуальными активами на сумму от 30 тысяч гривен.

Каждый банк имеет собственный финансовый мониторинг, задача которого найти все сомнительные операции. Это может быть:

слишком большие суммы перевода (если обычно карту пополняли на 10 тыс. грн, а в один момент пополнили на 100 тысяч);

операции с участие публичных лиц;

слишком частые операции с наличными.

В таком случае банк имеет право временно заблокировать счет, перевод, и потребовать от своего клиента подтвердить, что с полученных денег были уплачены налоги, а сама операция законна.

Клиенты ПриватБанка жалуются на то, что финансовое учреждение блокирует их счета из-за «сомнительных операций», при этом документы, которые подтверждают законность этих операции, рассматривают неделями.

ПриватБанк начал блокировать банковские карты клиентов, у которых есть коммунальные долги.