Выборы в Государственную думу Российской Федерации, которые проводили на территории оккупированного Крыма, не признали в Турции и Польше.

Об этом сообщили министерства иностранных дела обеих стран.

В Турции подчеркнули, что Крым является оккупированной частью Украины, поэтому результаты российских выборов не имеют юридической силы:

«Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, которые состоялись 17-19 сентября 2021 также в Крыму, не имеют юридической силы для Турции».

Аналогичное заявление сделали и в Польше:

«Министерство иностранных дел считает незаконным проведение «выборов» на незаконно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова … Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Как сообщалось ранее, США отказываются признавать выборы в Государственную Думу Российской Федерации, которые проходили на временно оккупированных территориях Украины. По мнению Штатов, правительство РФ не дало возможности народу реализовать свой выбор, ограничив его политические права.

Накануне Европейский парламент рекомендовал не признавать парламентские выборы в России, если они пройдут с нарушениями. При этом Россию европейские депутаты назвали крупнейшим вызовом для европейской безопасности и призвали поддержать Украину.

МИД Франции сообщил, что страна не признает законность организации, проведения голосования на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма, поскольку эти территории незаконно оккупированы Россией.