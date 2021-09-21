Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели Крымской платформы обречены на провал. При этом он обвинил Украину и США в посягательстве на территориальную целостность РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Аргументы и факты". "Ее декларируемые цели обречены на провал. Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились", — заявил Патрушев. Он также обвинил украинскую власть в желании начать войну против России.