21 сентября министр финансов Сергей Марченко представил проект бюджета на 2022 год. Эксперты говорят, что дыра в Пенсионном фонде достигнет рекордных 200 млрд грн и каждый украинец вынужден будет отдать на ее латание по 4500 грн. Больше всего придется заплатить за обслуживание и погашение долгов: 574,7 млрд грн, или 12 300 с каждого. При этом минимальную зарплату повысят всего на 200 гривен, а цены могут взлететь на 7,2%.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

Кабинет министров при растущем дефиците Пенсионного фонда, рекордной дыре в 200 млрд грн, огромном уровне теневой экономики принял решение поднять минимальную зарплату всего на 200 грн – до 6700 грн. Это один из самых низких показателей за последние годы.

Автор статьи отмечает, что это может привести к тому, что уровень достатка самых бедных украинцев продолжит падать (из-за роста инфляции). Кроме того, разница между средней и минимальной зарплатой увеличится.

Средние зарплаты (они не зависят от решения правительства), по прогнозам Кабмина, составят 15,2 тыс. грн. Зарплата врача – более 20 тыс. грн, зарплаты среднего медперсонала – 13,5 тыс. грн.

Стоимость доллара, согласно заложенному в проект бюджета показателю, составит 28,6 грн/$. В статье подчеркивается, что правительство чаще всего ошибается с прогнозами стоимости валюты. В этом году курс также должен был достичь 28 грн/$, однако на данный момент колеблется ниже 27 грн/$.

Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн гривен, а расходы – 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП. В частности, медицинская отрасль получит 197,2 млрд грн; образовательная сфера – 185,6 млрд грн; бюджет Пенсионного фонда – 531 млрд грн; социальная защита и обеспечение – 320,1 млрд грн; культура и искусство – 13,5 мрд грн.

Как пересмотрят бюджеты ведомств:

Министерство инфраструктуры – увеличится с 987,3 до 1,64 млрд грн;

Государственное агентство автомобильных дорог – с 4,4 до 5,4 млрд грн;

Верховная Рада – с 2,82 до 2,53 млрд;

Государственное управление делами – с 3,22 до 2,85 млрд грн;

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина – с 2,53 до 2,7 млрд;

МВД – с 98,3 до 98,2 млрд;

Конституционный Суд – с 318,5 до 313,7 млн грн;

Верховный суд – с 2,35 до 2,23 млрд грн;

Министерство образования и науки – с 103,7 до 114,8 млрд грн;

Минздрав – с 165,8 до 191,2 млрд;

Пенсионный фонд – с 195,3 до 200,6 млрд грн;

Минцифры – с 456,3 млн до 1,5 млрд;

Управление госохраны – с 1,65 до 1,82 млрд;

СБУ – с 15 до 16,05 млрд грн.

Минимальные пенсии в Украине увеличатся в июле и только на 93 грн – до 2027 грн. С 1 декабря добавят еще 66 грн (до 2093 грн). Общее повышение составит всего лишь 159 грн.

На обслуживание и погашение долгов украинцы в 2022-м отдадут 574,7 млрд грн. Это по 12 300 с каждого украинца, в том числе и новорожденного. Из них только обслуживание (выплата процентов) обойдется в 181,4 млрд грн. Эта сумма соизмерима с расходами на здравоохранение за целый год.

Как сообщалось ранее, в госбюджете-2022 заложено увеличение финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с прошлым годом. Эти средства планируется направить на повышение денежного довольствия военнослужащих, решение вопроса с жильем для ветеранов и новые образцы вооружений.