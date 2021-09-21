Только 5,5% украинский считают, что принятие президентского законопроекта №5599 об олигархах приведет к уменьшению уровня коррупции в Украине. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследования, обнародованные социологической службой Gradus Research. В свою очередь 27,6% опрошенных уверены, что закон об олигархах носит декларативный характер и не приведет к обещанных результатов. 14,7% считают, что результатом принятия такого закона станет перераспределение ресурсов и появление новых олигархов; 9,5% — что власть получит инструмент влияния на крупный бизнес; 5,4% и 4,4% — что закон будет способствовать росту уровня жизни рядовых украинский и рост экономики. В том, что закон об олигархах позволит в той или иной степени уменьшить влияние олигархов на политику, верят только 27,2%. Не согласны с таким утверждением 40,1%. Затруднились ответить 32,3%. Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 тыс. Жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов. Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как законопроект об олигархах. Его поддержали 275 депутатов. Четыре из пяти парламентских фракций считают, что проект закона об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничение свободы слова и к политическому преследованию оппонентов действующей властью. Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона нарушает конституцию Украины. Спикер Совета Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 "об олигархах" на экспертизу в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).