В Черновицкой области правоохранители разоблачили банду, которая изготовляла поддельные COVID-документы. Подделки использовали для трудоустройства украинских граждан за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины. В организации нелегальной деятельности подозревают трех жителей Черновцов. Нелегальной делом они начали заниматься еще весной этого года. Для ведения «бизнеса» они арендовали офис, а "клиентов" искали через перевозчиков. Ежемесячно банда зарабатывала до полумиллиона гривен. "Дельцы подрабатывали справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договора с иностранными работодателями", — рассказали в СБУ. Дельцы предоставляли свои "услуги" и иностранцам, в частности, подделывали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, и страховые полисы. Стоимость "услуг" составляла от 200 гривен за ПЦР-тест до 3000 гривен за пакет документов для выезда за границу. С иностранцев за пакет документов принимали 1000 гривен. Правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли: оборудование для изготовления и подделки документов и компьютеры; поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и больниц Черновицкой и других областей; готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм. СБУ возбудила дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Сейчас фигурантам дела готовят подозрения.