В Хмельницком два парня стреляли по прохожим из окна многоэтажного дома. Их задержали и изъяли оружие, из которого они вели огонь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области. Отмечается, что недавно в одном из городских интернет-паблик появилось видео, на котором неизвестные стреляют по прохожим из окна многоэтажки. Изучив кадры оперативники Хмельницкого районного управления полиции установили правонарушителей. Ими оказались двое парней 22 и 27 лет. В Хмельницкий они приехали на работу и жили на съемной квартире. С ее окна они и стреляли. Полиция изъяла у молодых людей оружие — стартовый пистолет, без которого переработки для стрельбы боевыми патронами. Сейчас с ними работают правоохранители. О том, что грозит ребятам, не сообщается.

Фото: в Хмельницком два парня обстреляли прохожих из окна многоэтажки (hm.npu.gov.ua)