Уже в четверг, 23 сентября, Киев вместе с остальной Украиной окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава Держспоживслужбы Киева Олег Рубан. Когда начнут снова штрафовать По словам Рубана, столичная Держспоживслужба начнет снова штрафовать за нарушение санитарных и противоэпидемических требований уже с четверга, 23 сентября. Кого будут штрафовать Держспоживслужба будет проверять и привлекать к ответственности за нарушение карантина только столичные заведения. Граждан служба штрафовать не может, потому что это компетенция полиции. В случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.