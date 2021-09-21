В Одессе на вечном огне заметили голого мужчину, который сидел и грелся там. В частности, он также громко ругался на прохожих. Об этом сообщает "Департамент муниципальной безопасности Одессы". Так, инцидент произошел вчера, 20 сентября. На место происшествия сразу направили сотрудников "Муниципальной охраны". В частности, когда к памятнику Неизвестному матросу прибыли "муниципалы", они начали просить мужа оттуда слезть. Однако он по просьбе реагировал агрессивно и только больше приближался к огню. Поэтому пришлось вызвать полицейских. Обнаженный мужчина нецензурно ругался, как на прохожих, так и на полицейских. Совместными усилиями они смогли уговорить злоумышленника спуститься. Затем его убедили одеться и провели к автомобилю скорой помощи.

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