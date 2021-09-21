Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что перечень тех, кому рекомендуется сделать третью прививку от коронавируса, был расширен. Ранее Бустерная прививки рекомендовали людям со слабым иммунитетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское агентство RMF24. Кто получит третью дозу вакцины от коронавируса: медики; люди в возрасте от 50 лет. Третью прививку будут делать вакцинами Pfizer и Moderna. В частности, польский МЗ позволил смешивать эти два препарата. Подать заявку на получение третьей дозы вакцины медики и люди старше 50 лет смогут уже с 24 сентября. А вот регистрация на Бустерная прививки людей со слабым иммунитетом уже началась.