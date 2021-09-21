В поселке Божедаровка Днепропетровской области стартовала реконструкция старого стадиона, который, по факту, был заросшим травой пустырь. На его месте должен появиться современный спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для баскетбола, настольного тенниса, зоной воркауту и полосой препятствий. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. "Реконструируем спортивные арены в разных уголках области. Начали работы и в Божедаривци. Там современные условия создаем для учеников опорной школы. Уроки физкультуры, занятия в секциях должны проходить на новых стадионах. Удобных и безопасных", — отметил Резниченко. Стадион строят на территории БОЖЕДАРОВСКИЙ опорной школы. "Я сама училась в этой школе. Спортивная площадка и тогда имел такой же вид. Но время идет. Сегодня дети нуждаются в других условий для развития. Поэтому ждем новый стадион, где ученики будут заниматься спортом с удовольствием и без травм", — сказала в. о. директора школы Юлия Фокина. На стадион уже заехала техника. Подрядчики начали по планированию будущего футбольного поля: оно будет с искусственной "травой", оснащенное дренажной системой. Вокруг поля обустроят беговые дорожки с наливной резины. Также на стадионе установят крытые трибуны на 100 зрителей. В БОЖЕДАРОВСКИЙ опорной школе учится 420 учеников. Напомним, ранее Валентин Резниченко рассказал, что по программе "Большая стройка" будет капитально отремонтирован Днепропетровский профессиональный колледж спорта.