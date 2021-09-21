В оккупированном Россией Севастополе в детской поликлинике люди вынуждены часами сидеть в очередях. При этом, несмотря на пандемию COVID-19, многие посетители находятся в помещении без масок.

Об этом в Twitter написала RoksolanaКрымUA.

«Севастополь, детская поликлиника. Талонов нет, ничего нет. Все в первый кабинет», — прокомментированы кадры видео.

Севастополь

детская поликлиника

талонов нет,ничего нет.

Все в первый кабинет pic.twitter.com/sZGDw9q0hb — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) September 20, 2021

Выборы в Государственную думу Российской Федерации, которые проводили на территории оккупированного Крыма, не признали в Турции и Польше.

Глава оккупационного «избиркома Крыма» объявил результаты голосования на выборах в Госдуму России. Ожидаемо лидирует «Единая Россия». При этом путинская партия ухудшила свои показатели по сравнению с 2016 годом.