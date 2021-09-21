Полиция безопасности Швеции в рамках спецоперации задержала в Стокгольме подозреваемого в шпионаже. Начато предварительное расследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Aftonbladet. По данным издания, подозреваемый в шпионаже был задержан утром 20 сентября при проведении специальной операции. Позже мужчину арестовали Шведская прокуратура. Деталей, на какую страну работал подозреваемый и других данных о его личности не сообщаются. В полиции безопасности страны подтвердили факт проведения спецоперации и задержание подозреваемого. "Человек задержана по обоснованному подозрению в шпионаже", — приводит выдержку из Прессрелизы спецслужбы издание. Полиция начала предварительное расследование. Его детали не раскрываются в интересах следствия.