В Украине отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц остаются стабильными — наблюдается тенденция снижения цен.

Об этом сообщает Министерство агрополитики и продовольствия.

Так, по сравнению с прошлым месяцем на 7% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым годом на 14%. За прошедший месяц потеряли в цене морковь и свекла, 25% — картофель, 24% — свекла. Капуста и лук подешевели на 12% и 16%.

Заметно незначительное снижение цен и на крупы. По сравнению с предыдущим месяцем подешевели ячменные (-1%), гороховая крупа (- 3%), кукурузная (-1%). Сахар подешевел на 3%.

Молоко высшего сорта и куриное мясо изменились в цене на 3%, мясо КРС (крупного рогатого скота) на 6% и свинины на 7%.

Не росли цены на масло.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2021 года. Цены на продукты в Украине с начала года взлетели, особенно подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

В Украине с 1 октября тарифы на отопление увеличатся до 40%, зависимо от населенного пункта и предприятия. Также изменятся цены на горячую воду и электроэнергию.