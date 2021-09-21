В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 21 сентября — в стране существенно похолодало, местами пройдут кратковременные дожди.

Синоптики говорят, что осадки ожидаются в Житомирской, Киевской областях, а также на севере и местами на востоке.

Днем воздух прогреется до 9-12 градусов на западе, в центре и на севере 7-10, на востоке и юге 12-17 градусов.

«21-23 сентября в Винницкой и большинстве южных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября по Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)», — предупредили синоптики.

Глобальное изменение климата приведет к тому, что снег в Украине зимой будет становиться редкостью.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.