В Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают об опасных погодных явления — мокром снеге и заморозках.

Синоптики говорят, что в ближайшие дни в стране ожидаются дожди, ночные заморозки, а в Карпатах местами мокрый снег.

22 сентября на севере, в западных и центральных областях, а 23 сентября по Украине местами небольшие дожди, в Карпатах местами с мокрым снегом.

В западных областях, а 23 сентября по Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы ночные заморозки 0-3°. Днем ​​6-11° тепла; в южной части и восточных областях ночью до 9°, днем до 15°.

В Киевской области 22-23 сентября ожидается местами небольшой дождь, ночью 1-6° тепла, 23 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 6-11° тепла.

24 сентября в Украине без осадков, днем ​​в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь; ночью до 7° тепла, на западе до 10°, а днем ​​9-15° тепла. При этом на юге и в Закарпатье до 18° тепла.

25 сентября на Левобережье, днем ​​и в северных областях пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков, ночью 4-10° тепла, в южной части 6-12°; днем 9-15°, на юге и в западных областях до 18° (в Одесской области и Закарпатье до 21° тепла).

В Киевской области 24-25 сентября ночью без осадков, 2-7° тепла, днем ​​небольшой дождь, 9-14°.

Глобальное изменение климата приведет к тому, что снег в Украине зимой будет становиться редкостью.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.